Tommelein niet te spreken over taks van provincie Antwerpen op zonnepanelen

De Vlaamse regering roept de provincies tot de orde omdat ze een belasting heffen op daken vol zonnepanelen. Dat meldt De Standaard.

Het kwam ook voor Vlaams minister van Energie bart Tommelein (Open Vld) als een donderslag bij heldere hemel. De provincies Antwerpen, Limburg en Oost-Vlaanderen blijken indirect een belasting te heffen op de zonnepanelen op bedrijfsdaken. Zelfs zijn administratie was daar niet van op de hoogte.

De belasting zit dan ook verscholen in de belastingreglementen van de provincies. Alle provincies hebben een algemene belastingregel die de oppervlakte van onder meer daken meerekent in de belastbare oppervlakte van bedrijfsgebouwen, indien ze worden gebruikt. In de drie betrokken provincies wordt de regel volgens Tommelein zo geïnterpreteerd dat ook het leggen van zonnepanelen op de bedrijfsdaken aan een belasting wordt onderworpen.

De werkgeversorgansatie Unizo ontving klachten van verscheidene ondernemingen die een hogere provinciebelasting kregen voorgeschoteld omdat hun dak met zonnepanelen als bouwlaag werd meegerekend bij de berekening van de verschuldigde belasting. De herziening leidde in sommige gevallen tot verschillende duizenden euro bijkomende belastingen, en zelfs tot een bijkomende boete.

Draagvlak ondergraven

Dat gaat lijnrecht in tegen het Vlaamse beleid en het vurige pleidooi van Tommelein de voorbije weken om bedrijven te overtuigen om wat meer te investeren in hernieuwbare energie, zodat Vlaanderen zijn doelstelling inzake hernieuwbare energie, die nu maar voor 95 procent wordt gehaald, alsnog bereikt.

Volgens Tommelein gaat de regel in tegen het algemeen belang. “Ik zal niet aanvaarden dat het draagvlak voor hernieuwbare energie op deze manier wordt ondergraven”, zei hij gisteren in de Commissie Energie van het Vlaams parlement.

Tommelein heeft met zijn collega van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) overlegd om een nieuwe rondzendbrief rond te sturen die de belasting verbiedt, net zoals een belasting op windturbines nu al verboden is.

Maar het kabinet-Homans laat weten dat het momenteel niet aan een dergelijke rondzendbrief werkt. Wel waarschuwt de minister de provincies: “Nieuwe belastingen expliciet gericht tegen alternatieve energie, kunnen niet en zullen vernietigd worden wegens tegengesteld aan algemeen belang.”