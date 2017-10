Rajoy geeft Puigdemont 5 dagen voor beslissing over onafhankelijkheid

Catalaanse minister-president Carles Puigdemont heeft 5 dagen om standpunt over onafhankelijkheidsverklaring van zijn regio te verduidelijken. Dat heeft de regering van Spaans premier Mariano Rajoy laten weten.

Puigdemont heeft dus tot volgende maandag om klaarheid te scheppen. Als de Catalaanse minister-president bevestigt dat hij de onafhankelijkheid heeft uitgeroepen, zal Madrid hem nog tot en met donderdag 19 oktober geven om alsnog terug te krabbelen. Gebeurt dat niet, dan zal de Spaanse regering volgens de bron een beroep doen op het fameuze artikel 155 van de Spaanse grondwet.

Met dat wetsartikel kan Madrid in het ergste geval de functies van de regionale organen overnemen. Zo zou de regering de Catalaanse regionale politie, de Mossos d’esquadra, onder haar bevoegdheid kunnen nemen. De regering in Madrid zou ook de geldkraan voor de autonome regio kunnen dichtdraaien. Er kunnen speciale vertegenwoordigers van de regering komen die een vetorecht hebben op belangrijke beslissingen van de autonome regering.

Rajoy had woensdag tijdens een persconferentie Puigdemont formeel gevraagd duidelijk te maken of die tijdens zijn toespraak dinsdagavond voor het Catalaanse parlement de onafhankelijkheid van de regio heeft uitgeroepen of niet. Dat is de eerste stap in de procedure om artikel 155 van de grondwet in werking te zetten.