Antwerps professor en Beerschot-fan: “Voetbalsupporters zijn niet zo gek als men denkt”

Wat drijft heftige voetbalsupporters en wat bindt hen aan die ene club? Daarover heeft Filip Boen, professor sportpsychologie aan de KULeuven, een boek geschreven. Als hevig Beerschot-supporter beschrijft hij hoe dat virus zijn brein en zijn leven binnendrong en nooit meer genas. ‘Iedereen Supporter?’ is een boek over veel meer dan voetbal. Het is het relaas van een supporter met de analyse van een wetenschapper. Boen presenteerde zijn boek vanmiddag in primeur in de studio van ATV.