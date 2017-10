Kent u deze man nog? Werfleider Sanchez kijkt weer mee over schouders van knoeiende klussers

Jarenlang loerde hij vanonder zijn helm over de schouders van knoeiende klussers in het VT4-programma The Block. Vandaag is Francisco Sanchez (54) – kortweg Sanchez – nog altijd werfleider, maar ook schepen van Openbare Werken in Boom. Binnenkort keert hij terug op tv, als adviseur in Ons Eerste Huis.