INTERVIEW. Filip Dewinter lanceert nieuwe ‘verzetsgids tegen islam’: “We zijn in oorlog”

Antwerpen -

Filip Dewinter, nog altijd kopman van het Vlaams Belang in Antwerpen, brengt een boek uit over de islam onder de titel Verzet! Verzetsgids tegen islamisering. “De islam is de grootste bedreiging voor onze manier van leven.” Het boek is

één langgerekte, 177 pagina’s tellende aanklacht tegen de islam die eindigt in een 20 puntenplan, een verwijzing naar het destijds zo omstreden 70 puntenplan.