Directeur Charel Verheyen van Olmense Zoo: “Alsof er een bom op mijn hoofd is gevallen”

Balen -

Zoo-directeur Charel Verheyen reageert onthutst op de verplichte sluiting van de Olmense Zoo. “Het is net alsof er een bom op mijn hoofd is terechtgekomen”, vertelt hij terwijl hij ons rondleidt in het park. “De rapporten baseren zich grotendeels op zaken van tien jaar geleden die ondertussen al zijn rechtgezet.”