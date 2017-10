Goal had eigenlijk niet mogen tellen maar Panama houdt nationale feestdag na eerste kwalificatie voor WK voetbal

De bevolking van Panama krijgt donderdag een nationale feestdag nadat het nationale voetbalelftal zich dinsdagavond voor de eerste keer in de geschiedenis kon kwalificeren voor een WK voetbal.

“Het is een historische dag voor ons land”, verklaarde president Juan Carlos Varela woensdag op Twitter. “Morgen (donderdag) zal er een feestdag zijn voor alle werknemers uit de publieke en private sector.”

Dinsdagavond (woensdagnacht Belgische tijd) slaagde Panama er pas in extremis in om zich te plaatsen voor het WK in Rusland van volgend jaar. Tegen Costa Rica, dat al geplaatst was, won het dankzij een doelpunt van Roman Torres in de slotfase. Een doelpunt dat eigenlijk niet had mogen tellen want de bal wordt duidelijk met de hand beroerd:

Is this a goal?

NO, OF COURSE NOT!



But how was it given?! pic.twitter.com/rQKXFuvCGx — Goal UK (@GoalUK) 11 oktober 2017

Daardoor eindigde Panama samen met Honduras als derde in de kwalificatiegroep van de CONCACAF-zone, maar kon Panama op een veel beter doelpuntensaldo rekenen. De Verenigde Staten eindigden pas als vijfde en gaan voor het eerst sinds 1986 niet naar het WK. Honduras speelt nog barrageduels tegen Australië met deelname aan het WK als inzet.

Voor Panama wordt het de eerste deelname aan een WK voetbal. Het Centraal-Amerikaanse land heeft vooral een sporttraditie in het baseball en de bokssport.