Huisarts gaat 1 jaar undercover als buschauffeur bij De Lijn: “Het systeem zit helemaal fout”

De Gentse huisarts Egmont Ruelens (32) ging een jaar lang aan de slag als buschauffeur in Antwerpen om aan den lijve te ondervinden wat dat is: “Rugklachten, stress en slaapstoornissen zijn schering en inslag. Het systeem bij De Lijn zit fout in mekaar.” Zijn straffe ervaringen schreef Ruelens neer in een boek.

Gentenaar Egmont Ruelens raakte in 2014 in Antwerpen verzeild toen hij stage deed bij Geneeskunde voor het Volk in Hoboken, de eerste groepspraktijk die - in 1971 - werd opgericht door de PvdA. Ruelens ...