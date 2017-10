Zorgpersoneel zal twee weken verlof met drie weekends kunnen nemen

Voor het eerst zullen verplegers, verpleegsters en ander zorgpersoneel één maal per jaar twee weken verlof met daarin drie weekends kunnen nemen. Dat staat in een voorontwerp van sociaal akkoord voor de federale private gezondheidszorg. De grote meerderheid zal ook meer verdienen.

Het gaat om 170.000 werknemers uit private ziekenhuizen, thuisverpleging, het Rode Kruis en wijkgezondheidsinstellingen.

Het gaat dan bijvoorbeeld om verplegers, therapeuten maar in de wijkgezondheidsinstellingen ook om dokters.

De federale regering, de werkgevers en de vakbonden hebben een voorontwerp van akkoord bereikt. Dat moet bij de werkgevers en de vakbonden wel nog worden voorgelegd aan de achterban.

Daarin staat alvast dat het personeel een maal per jaar twee weken verlof mag nemen, met daarbij ingegrepen de drie weekends. “Dat klinkt belachelijk, maar in de zorgsector is het een teer punt”, vertelt Jan Piet Bauwens, nationaal secretaris bij de BBTK. “Normaal moet je in de zorg, als je twee weken verlof neemt, ofwel het eerste weekend ofwel het laatste weekend werken. Eindelijk komt daar een einde aan”, aldus Bauwens.