Vlaanderen waakzaam voor mogelijke impact gereguleerde wietteelt in Nederland

Vlaams minister-president Geert Bourgeois heeft contact opgenomen met de Nederlandse ambassade omtrent de passage over de gereguleerde wietteelt in het Nederlandse regeerakkoord.

In het nieuwe Nederlandse regeerakkoord staat dat er een experiment komt met door de overheid gereguleerde teelt van wiet en hasj. Bedoeling is om in een aantal gemeenten te experimenteren met coffeeshops die worden bevoorraad door telers van wiet die onder overheidstoezicht staan.

Aan Vlaamse kant, met name in de grensgemeenten, is men bezorgd over de mogelijke impact van die Nederlandse plannen. “Wij vrezen nog meer dan vandaag de dag geconfronteerd te worden met illegale cannabisplantages”, zegt Marino Keulen (Open Vld), Vlaams parlementslid en burgemeester van Lanaken. “Het criminele milieu in Nederland dreigt inkomsten te verliezen en onze vrees is dat men dat verlies zal willen compenseren aan onze kant van de grens”, aldus Keulen. Eenzelfde bekommernis leeft ook bij CD&V-parlementslid en burgemeester van Hoogstraten Tinne Rombouts.

Minister-president Bourgeois heeft intussen zelf contact opgenomen met de ambassadrice van Nederland. Die heeft laten verstaan dat er nog niet uitgemaakt is of het experiment zal plaatsvinden in de grensgemeenten. Als dat wel zo zou zijn, zal dat gebeuren volgens de regels van “goed nabuurschap”. “De ambassadrice heeft mij ook verzekerd dat ze in overleg wil gaan met de grensgemeenten en dat het de bedoeling is om te komen tot minder overlast dan in de huidige situatie”, aldus Bourgeois.

Omwille van het veiligheids- en criminaliteitsluik in het dossier, heeft minister-president ook contact opgenomen met federaal minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon.

Verder wil Vlaams minister-president Bourgeois “zo snel mogelijk” een gesprek met de Nederlandse minister-president over het Nederlandse regeerakkoord.