Besparingen laten zich voelen in gevangenissen

ACV Openbare Diensten luidt de alarmbel over de besparingen in de gevangenissen. “In sommige instellingen is er zelfs een tekort aan toiletpapier en aan latexhandschoenen om cellen en gedetineerden te onderzoeken”, zegt Filip Dudal. Het Gevangeniswezen zegt dat er een oplossing is voor de problemen.

“In de gevangenissen is 10 procent bespaard op personeel, 20 procent op werkingsmiddelen. Dat laat zich nu voelen. Het personeel heeft gemiddeld 64 verlofdagen staan, er is geen geld voor nieuwe uniformen en vacatures voor nieuw personeel, onder meer verplegers, geraken maar niet ingevuld omdat de procedures tergend traag verlopen. De malaise is zeer groot”, zegt Dudal.

“In de Leuvense hulpgevangenis werd daarom al een alarmbelprocedure ingediend”, aldus ACV. “Fouilles en celonderzoeken dienen er met de blote hand te gebeuren, want er is een tekort aan latexhandschoenen. Het personeel heeft wel snijwerende handschoenen, maar die dienen daar niet voor.”

“In sommige inrichtingen is er zelfs tekort aan toiletpapier, zeep en handdoeken voor het personeel. Na een fouillering, veelal met de blote hand, kunnen de handen er zelfs niet deftig worden gewassen. Het personeel kan natuurlijk nog altijd de handen afdrogen aan de broek, maar zelfs de kledij wordt al een hele tijd niet meer geleverd...”

Communicatiefout

Zowel inzake het tekort aan handschoenen als het tekort aan handdoeken in de Leuvense hulpgevangenis heeft het Gevangeniswezen bij monde van woordvoerster Kathleen Van de Vijver woensdagmiddag gereageerd. “Wat het tekort aan handschoenen voor fouilleringen betreft, was er sprake van een interne communicatiefout, en wat de handdoeken betreft, die worden via een spoedprocedure bijbesteld”, klinkt het.”

“De handschoenen zijn wel degelijk in voorraad in de Leuvense hulpgevangenis”, reageert Kathleen Van de Vijver van het Gevangeniswezen. “Alleen waren ze door een geval van verkeerde communicatie niet ter beschikking in het fouillelokaal. Dat probleem wordt meteen verholpen.”

Wat het tekort aan handdoeken betreft, zegt de woordvoerster dat er tot voor een maand 400 handdoeken in voorraad waren, maar dat die voorraad in de loop van de laatste maand is geslonken naar slechts een vijftigtal. “Er is een spoedprocedure gestart om ervoor te zorgen dat er binnen de kortste keren weer een voorraad van 400 handdoeken zal ter beschikking zijn.”