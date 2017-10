Bondgenootschapslijst pakt uit met verrassende naam: Jinnih Beels op tweede plaats

Antwerpen - De Mechelse politiecommissaris Jinnih Beels zal als onafhankelijke kandidaat op de tweede plek staan als er een Bondgenootschapslijst komt in Antwerpen. Dat werd ons bevestigd door verschillende bronnen. De onderhandelingsteams hakken over de Bondgenootschapslijst van Groen, sp.a en onafhankelijken donderdag de knoop door en zullen het voorstel zondag voorleggen aan de leden op hun congressen.

Jinnih Beels is een naam met een hoge symboolwaarde. Zij was het gezicht van de cel Diversiteit bij de Antwerpse politie. Zij was zeven jaar lang het diensthoofd van de cel Diversiteit, maar vroeg in 2015 haar overplaatsing aan binnen het korps. Zij was ontevreden over het gevoerde beleid. Eerder dit jaar ruilde ze het Antwerpse korps dan in voor dat van Mechelen, waar ze onder Bart Somers het diversiteitsbeleid uitrolde.

De top-3 van de Bondgenootschapslijst zou dan vervolledigd worden met Groen-kopstuk Wouter Van Besien als lijsttrekker en Antwerps sp.a-voorzitter Tom Meeuws op de derde plaats.