Deze avontuurlijke honden trekken de wereld rond in een busje en doen letterlijk alles wat hun baasje doen

Een Amerikaans koppel trekt al enkele jaren de wereld rond op zoek naar nieuwe avonturen, maar kon het niet over hun hart krijgen om hun honden achter te laten. Ze namen de trouwe viervoeters gewoon mee de wijde wereld in, en leven samen met hun huisdieren in een busje: “Ik heb alles over vrijheid geleerd door naar mijn honden te kijken.”

Schrijfster Brianna Madia (27) uit de Amerikaanse staat Connecticut leeft samen met haar echtgenoot Keith (29) en haar honden Bucket en Dagwood, in een klein busje, en ontdekken samen de wereld. “Het is rommelig en er is heel wat planning en opoffering voor nodig”, geeft Brianna toe. “Maar ik zou voor geen geld in de wereld willen ruilen.” De speelse honden worden vaak gefilmd en gefotografeerd terwijl ze een uiltje vangen in het busje, stoeien in de sneeuw, kajakken met hun baasjes of genieten van een dagje op het strand.

Een bericht gedeeld door Brianna Madia (@briannamadia) op 17 Mei 2017 om 8:50 PDT

“Als je in een voertuig woont met je honden, worden het meer dan louter huisdieren”,aldus Brianna. “Ze worden copiloten van je leven. Er is geen wij zonder zij. Overal waar wij naartoe gaan, gaan zij ook. Alle activiteiten die wij doen, doen zij ook.” En dat mag letterlijk worden genomen. Bucket en Dagwood kunnen zich niet alleen uitleven met rennen in de woestijn of in de bossen, ze ontdekken ook grotten en gaan klimmen in de bergen. Zelfs al moeten ze daarvoor enkele honderden meters afdalen door te abseilen.

Een bericht gedeeld door Brianna Madia (@briannamadia) op 14 Jul 2017 om 7:12 PDT

“Er zijn gewoon geen woorden om de uitdrukking op hun gezicht te beschrijven”, mijmert Brianna. “Of de manier waarop hun spieren zich spannen als ze een konijntje achterna zitten, of slalommen tussen de bomen.” De schrijfster leerde naar eigen zeggen alles over vrijheid en gelukkig zijn door naar haar honden te kijken en wil alle mooie plekken op aarde beleven door de ogen van haar trouwe viervoeters.

Een bericht gedeeld door Brianna Madia (@briannamadia) op 15 Mei 2017 om 8:41 PDT

Glamoureus leven

Leven met je honden vanuit een busje mag dan erg avontuurlijk klinken en kan er enorm glamoureus uitzien op sociale media, toch is dat niet altijd het geval. Brianna en Keith deden het enkele jaren geleden uit noodzaak, toen ze pas waren afgestudeerd en geen geld hadden om een huis te vinden. “We woonden zeven maanden op een zeilboot, terwijl we probeerden te sparen om verder naar het westen te verhuizen. Dat klinkt misschien ongelooflijk leuk, maar we hadden geen stromend water, geen internet of televisie en zelfs geen koelkast.”

Een bericht gedeeld door Brianna Madia (@briannamadia) op 11 Mei 2017 om 6:38 PDT

Het koppel had slechts één kookpot die ze telkens moesten wassen met een tuinslang, terwijl de meeuwen op de restjes van hun maaltijden aasden. Maar toen leerde Brianna pas écht leven: “Het was de eerste keer in mijn leven dat ik echt het gevoel kreeg dat ik leefde, dat ik een actieve deelnemer was in elk moment van elke dag.”

Toen het echtpaar een lening wilde afsluiten om een huis te kopen, zonk de moed hen al snel in de schoenen en beseften ze dat ze eigenlijk geen zin hadden om de rest van hun leven tussen vier muren te spenderen. Enkele dagen later gingen ze terug naar dezelfde bank, namen al hun spaargeld op en kochten ze een schreeuwerige, oranje bestelwagen. “En sindsdien zijn we altijd onderweg.”

Een kuil als toilet

Met twee honden leven in busje is niet altijd even gemakkelijk, geeft Brianna gerust toe. Het koppel heeft af en toe problemen met de politie of boswachters in nationale parken, omdat hun honden niet overal binnen mogen of mogen los lopen.

“Mensen zijn ook vaak verbaasd als ze te weten komen dat we in de woestijn wonen zonder airconditioning of andere comfortabele voorzieningen. Als we dan vertellen dat we een kuil graven om naar het toilet te gaan, zijn ze al helemaal verbijsterd.”

Volgens Brianna geeft sociale media ook een verkeerd beeld van hoe het leven op de weg er echt aan toe gaat: “De meeste mensen die het plots echt meemaken, beseffen als snel dat het veel meer is dan enkel met je blote kont op een wit laken te liggen, terwijl je naar een zonsondergang zit te kijken.”

Een bericht gedeeld door Brianna Madia (@briannamadia) op 22 Apr 2017 om 6:32 PDT

Maar Brianna zou haar avontuurlijke leven niet meer kunnen missen. Zij en Keith hopen om ooit buiten de Verenigde Staten te wonen, en het liefst op een zeilboot. En vanzelfsprekend met hun trouwe viervoeters vlakbij.