Tot vijf jaar cel voor ramkrakers Media Markt

Turnhout - De correctionele rechtbank in Turnhout heeft de Roemeen Ion L. (36) tot 5 jaar effectieve gevangenisstraf veroordeeld voor een reeks ramkraken op elektrozaken en een juwelier. Drie andere leden van de Roemeense dievenbende krijgen tot 3 jaar cel.

De dievenbende pleegde in wisselende samenstellingen in totaal elf ramkraken van juli tot november 2015, waaronder drie keer op Media Markt in Turnhout en enkele elektrozaken in het Brusselse.

De buit bestond telkens uit dure smartphones en tablets. De gestolen spullen werden naar Roemenië gebracht om ze daar in een winkel te verkopen.

Ion L. was bij de meeste ramkraken aanwezig en krijgt de zwaarste straf. Hij kwam als een vrij man naar het vonnis luisteren, maar werd meteen in de boeien geslagen toen de rechtbank op vraag van het openbaar ministerie zijn onmiddellijke aanhouding beval.

Een deel van de dievenbende werd eerder al veroordeeld.