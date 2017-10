Winkeldief duwt vrouw (80) tegen de grond op roltrap

Antwerpen - Een tachtigjarige vrouw is dinsdagnamiddag gewond geraakt toen een dief aan het wegvluchten was van een bewakingsagent.

Rond 15.20 uur zag een winkeldetective hoe een man sterke drank aan het stelen was in een supermarkt aan de Groenplaats in Antwerpen. Hij volgde de mogelijke dief en kon hem tegenhouden. Maar de verdachte gaf zich niet zomaar gewonnen en rukte zich los. Hij liep weg in de richting van het metrostation, achternagezeten door de winkeldetective en een andere bewakingsagent.

Op de roltrappen gaf de dief een harde duw aan een tachtigjarige vrouw. Zowel zij als de winkeldetective kwamen ten val en liepen verwondingen op.

In het tumult kon de dief wegvluchten nog voor de politie ter plaatse kwam. Nazicht in de omgeving leverde niets op. Er loopt een onderzoek.