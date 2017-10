Indiase Hooggerechtshof ziet seks met minderjarige sowieso als verkrachting

Een seksuele relatie hebben met een minderjarige is sowieso verkrachting, zelfs als het om een getrouwd stel gaat. Dit heeft het Indiase Hoogerechtshof woensdag beslist, daarmee een juridisch vacuüm aanpakkend dat gehuwden toeliet aan de justitie te ontsnappen.

In India is men seksueel meerderjarig op achttienjarige leeftijd. Dat is ook de minimumleeftijd om te kunnen trouwen. Maar vooral op het arme platteland worden miljoenen kinderen gedwongen op veel jongere leeftijd te huwen. Bovendien zijn de wetten in India omtrent verkrachting niet van toepassing op gehuwde paren. Seks zonder toestemming met een minderjarige gold niet als verkrachting wanneer dit binnen een huwelijk plaatsvond.

Het Hooggerechtshof oordeelde nu echter dat dit ingaat tegen de leeftijd van toestemming. De politie moet aldus klachten van slachtoffers binnen het jaar na de feiten behandelen.