Bezoekers Olmense Zoo: “Weyts, blijf met je poten van onze zoo”

Balen - De Olmense Zoo ging woensdagochtend niet meer open nadat minister Ben Weyts beslist had om de vergunning van het dierenpark in te trekken. De bezoekers betreuren de hele zaak en vinden het onjuist.

“De dieren werden hier wél goed verzorgd”, klinkt het woensdag aan de ingang van de zoo in Balen. “Elk jaar zien we dat er dingen verbeteren. De dieren hebben hier zeker zoveel plaats als in de Antwerpse Zoo. En in Planckendael moet je kilometers lopen vooraleer je dieren gezien hebt. Hier doen de mensen hun best om de dieren goed te verzorgen, en dan worden ze op deze manier afgebroken. Dat vind ik schandalig.”

Ook kinderen en jongeren zijn verschoten van de sluiting van de dierentuin. Enkele bezoekers plaatsten een affiche aan de deur. “We vinden dat mensen niet zomaar mogen beslissen wanneer dat een zoo dichtgaat en dat ze ook aan de bezoekers moeten denken, en aan de dieren zelf. Een week geleden waren we hier en toen waren de dieren nog heel goed verzorgd. Maar ja, blijkbaar vinden andere mensen dat niet.”

