Belgisch supertalent is blijkbaar ook super verstrooid

Jasper Philipsen won afgelopen zondag Parijs-Tours voor beloften. De 19-jarige Limburger keerde na afloop met de trein terug richting België. Dat liep niet zoals gewenst.

“Het is fantastisch geweest en het is nu tijd om een paar weken wat rust te nemen”, vertelt Philipsen aan de wielersite ‘Wielrennen in Limburg’. “Vandaag ga ik nog wat losrijden om de lange reis uit de benen te krijgen. Want die terugreis is toch niet vlekkeloos verlopen. Ik ben met de trein teruggekeerd en dat is toch veel minder relax dan met de auto. Je moet constant attent zijn om op tijd uit en over te stappen. En dat is nu net niet mijn sterkste wapen. Zo scheelde het niet veel of ik zat op de trein richting Parijs. En als klap op de vuurpijl ben ik ook nog een koffer met mijn laptop kwijt gespeeld. Ik weet dus waarvoor ik zondag gekoerst heb.”

Zondag was het ook zijn laatste wedstrijd voor het opleidingsteam van BMC. Volgend seizoen zal hij deel uit maken van het team van Axel Merckx. Die rijden op Specialized-fietsen. De Amerikaanse fietsenconstructeur heeft er op aangedrongen om Philipsen nog een jaartje bij de beloften te laten rijden om dan in 2019 over te stappen naar het team van Quick.Step of Bora. Ploegmaat van Gilbert of Sagan dus? “Ik begrijp vanwaar dat bericht komt”, aldus Jasper. “Uiteraard zou Axel graag hebben dat indien één van zijn renners naar de profs overstapt, dit gebeurt in een ploeg waar men op dezelfde fietsen rijdt. Maar ik kan je verzekeren dat daar geen letter van in mijn contract staat en dat daar bij de onderhandelingen ook met geen woord is over gesproken.”