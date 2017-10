Minstens 13 doden bij rellen in Mexicaanse gevangenis

Bij gewelddadigheden in een gevangenis in het noorden van Mexico zijn minstens 13 mensen om het leven gekomen. Nog eens 25 gevangenen raakten bij de rellen gewond, acht van hen zijn er erg aan toe. Dat deelden de autoriteiten dinsdag mee. De politie kon de situatie in de gevangenis in Cadereyta in de deelstaat Nuevo León uiteindelijk weer onder controle krijgen. Op televisie waren rookpluimen boven de gevangenis te zien.

Twee vijandige bendes lagen aan de basis van het geweld. Eerst hadden een veertigtal gedetineerden een medegevangene vermoord en in brand gestoken, zei de woordvoerder van de oproerpolitie, Aldo Fasci. Rond de 250 gevangenen waren bij de gevechten betrokken. De politie drong de gevangenis binnen en opende het vuur.

In de Mexicaanse detentiecentra komt het wel vaker tot bloedige confrontaties. Vele gevangenissen worden door criminele bendes gecontroleerd. Pas begin juli waren bij rellen in een gevangenis in Acapulco 28 mensen om het leven gekomen.