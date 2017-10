‘Samen Klimaatactief’ moet CO2-uitstoot door kantoren en winkels doen afnemen

Antwerpen - De stad heeft woensdag ‘Samen Klimaatactief’ gelanceerd, een initiatief om de CO2-uitstoot door kantoren, lichte industrie en winkels in Antwerpen te verminderen. Via het platform worden ondernemingen en organisaties ondersteund in het verminderen van hun CO2-uitstoot door middel van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie.

De stad Antwerpen nodigde verschillende bedrijven en organisaties uit om oplossingen te zoeken om bij te dragen tot de klimaatdoelstellingen, en ook om het economisch weefsel te versterken. “Bedrijven kunnen namelijk zelf ook profiteren van het zuiniger omspringen met energie en het gebruik van duurzame energiebronnen en zo hun kernactiviteiten versterken”, aldus de stad. “Uit deze bijeenkomst kwamen heel wat barrières naar voor. Bedrijven zijn onvoldoende geïnformeerd of weten niet waar ze terecht kunnen. Daarom besliste de stad om een helpdesk voor energiezorg te ontwikkelen, ‘Samen Klimaatactief’.”

Samen Klimaatactief is een platform dat ondernemingen en organisaties ondersteunt in energie-efficiëntiemaatregelen en het gebruik van hernieuwbare energie en tegelijkertijd de kernactiviteit van de bedrijven versterkt. “Met Samen Klimaatactief kunnen we op een laagdrempelige manier informeren, sensibiliseren en vooral de markt in beweging brengen”, verduidelijkt schepen voor leefmilieu Nabilla Ait Daoud. “Om onze klimaatdoelstelling te halen hebben we iedereen nodig, ook de tertiaire sector. Vanaf nu kunnen ze rekenen op een aangepaste ondersteuning op maat van hun noden en behoeften”.

Er werden een website en een virtuele marktplaats ontwikkeld. Meer informatie vindt u hier.