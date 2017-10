Aantal camera’s in Antwerpen verdrievoudigd: hoeveel staan er in uw politiezone?

In de provincie Antwerpen is het aantal bewakings- en ANPR-camera’s op openbare plaatsen sinds 2012 meer dan verdrievoudigd. In heel Vlaanderen hangen ongeveer 3.500 camera’s, in de provincie Antwerpen bijna 1.200. Dat blijkt uit cijfers van de politiezones die Radio 1 heeft opgevraagd.

Klik onderaan op uw gemeente in de kaart om te zien hoeveel camera’s er in uw politiezone staan en wat de toekomstplannen zijn.

In 2012 hingen er in de provincie Antwerpen ‘amper’ 351 camera’s. Vijf jaar later zijn dat er bijna 1.200, dus ruim drie keer meer. Het gaat om bewakingscamera’s en ANPR-camera’s die gekocht zijn door gemeenten en de lokale politie én die nummerplaten kunnen lezen. Flitscamera’s en bewakingscamera’s van particulieren (bvb. in een winkel) tellen dus niet mee.

Van die 1.200 camera’s is iets meer dan de helft ANPR-camera, de rest zijn gewone bewakingscamera’s op straten en pleinen. De meerderheid hangt in grotere steden als Antwerpen (303) en Mechelen/Willebroek (107), maar ook kleinere gemeentes laten meer en meer camera’s installeren.

Zo komen er vanaf december dertien bewakingscamera’s in het centrum van Putte (Mechelen). “Wij zijn het hele centrum van de gemeente aan het herinrichten en wilden van die gelegenheid gebruik maken om er meteen te installeren. Het is interessant om evenementen te beveiligen”, zegt burgemeester Peter Gysbrechts.

Camera’s dankzij andere politiezones

Opvallende afwezige in het rijtje is de politiezone Minos (Borsbeek, Boechout, Wommelgem, Wijnegem en Mortsel). Daar hangt momenteel geen enkele vaste bewakings- of ANPR-camera. “Wij vinden dat momenteel niet zo efficiënt en te duur, aangezien in alle omringende zones camera’s hangen”, zegt Dis Van Berckelaer, burgemeester van Borsbeek en voorzitter van de politiezone Minos.

“Het is wel zo dat we daarom regelmatig overleg hebben met die andere politiezones. We willen ook ondersteuning bieden door bijvoorbeeld ook te helpen met het bekijken of onderzoeken van camerabeelden. We hebben wel twee mobiele ANPR-camera’s besteld, die door onze politiemensen op patrouille kunnen gebruikt worden, om auto’s te controleren.”