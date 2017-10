Balen - Twee jaar geleden vierde de Olmense Zoo in Balen haar twintigste verjaardag. Journaliste Bieke Lathouwers ging toen voor ons weekendmagazine CittA Kempen op bezoek in de Kempense savanne.

Van 9000 bezoekers naar 200.000, van 4 hectare naar 20 en van 1 gepensioneerd koppel in dienst tot 38 werknemers plus 6 stagiaires en een 40-tal jobstudenten. Dat is zowat de evolutie van twintig jaar ...