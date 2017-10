Studente (24) vermoord teruggevonden op haar kot

Louise, een 24-jarige studente die afkomstig is uit Le Mans (Frankrijk), is dood teruggevonden op haar kot in Luik. Volgens de eerste vaststellingen van de politie werd de jonge vrouw vermoord, zo meldt de Franstalige krant La Dernière Heure.

Louise studeerde dierengeneeskunde in Luik, waar ze net aan haar vierde jaar was begonnen. Toen ze maandag niet kwam opdagen in de les, alarmeerde een ongeruste vriendin een goede kennis van de jonge vrouw. Wanneer die even later een kijkje ging nemen op haar kot, trof ze er het lichaam van de Louise aan.

Volgens de eerste vaststellingen van een forensische geneesheer werd de studente in de borst gestoken en gewurgd. Voorlopig heeft de politie echter geen spoor naar een mogelijke dader. Het parket heeft een onderzoek geopend. De voordeur van het kot van Louise zou niet geforceerd zijn, waardoor het spoor van een gewelddadige overval kan uitgesloten worden.

De familie van het slachtoffer is intussen ingelicht en is onderweg naar Luik, zo meldt La Dernière Heure nog.