Terwijl de mama's in het weekend klussen, luieren de papa's bewijst nieuw onderzoek

Bij ouders van jonge kinderen blijven de huishoudelijke taken nog steeds slecht verdeeld, alle emancipatie ten spijt. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek dat kon vaststellen dat kersverse papa's in het weekend meer de tijd nemen om te relaxen terwijl de nieuwbakken mama's vaker in de weer zijn met klusjes, de kinderen of poetsen.

Het clichébeeld van de man die in de zetel ligt te chillen terwijl de vrouw staat te stofzuigen lijkt anno 2017 nog steeds overeind te blijven. Althans toch volgens een studie die in 'Sex Roles' werd gepubliceerd en die koppels met jonge kinderen van naderbij en van minuut tot minuut volgde. De onderzoekers gingen daarvoor na wat beide partners, die alle twee een job hebben, deden tijdens hun vrije tijd in het weekend. Daaruit bleek dat mannen wel degelijk hielpen in het huishouden, maar in mindere mate dan hun vrouwen. En als ze al aan de slag gingen, dan was het meestal op een moment dat ook hun partners in de weer waren.

Bij de studie waren 52 heteroseksuele en voornamelijk blank en hoogopgeleide koppels betrokken. Hoofdauteur Claire Kamp Dush, verbonden aan The Ohio State University, zegt dan ook verrast te zijn door de resultaten. "De uitkomst was helemaal niet wat ik had verwacht. Je zou denken dat deze koppels gelijkwaardige idealen koesteren, maar als ze dat al doen dan zetten ze ze zeker niet om in de praktijk."

Helft minder

De onderzoekers konden ook exact vaststellen hoe groot de ongelijkheid was. Tijdens een vrije dag spendeerden de mannen gemiddeld 101 minuten aan relaxen terwijl dat bij de vrouwen gemiddeld neerkwam op 46 à 49 minuten. Opvallend genoeg deed dat verschil zich voornamelijk voor in het weekend en waren de klusjes in huis gelijker verdeeld tijdens de werkdagen.

Hulp toestaan

Volgens Dush deden de mannen het dan ook niet per se opzettelijk en wil ze in de toekomst graag een onderzoek wijden aan hun perceptie. Volgens de wetenschapster dragen ook de vrouwen een stukje verantwoordelijkheid. "Mannen moeten hun deel doen, zeker als er een nieuwe baby is, maar vrouwen moeten het ook toestaan dat de man hen helpt. Er zijn heel wat manieren om een luier te verversen of een baby aan te kleden, en als dat niet op jouw manier gebeurt dan is dat ook oké."

Ook eerder Belgisch onderzoek leverde al gelijkaardige resultaten op. Zo berekende het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen al dat de vrouw in de relatie dagelijks een uur en 20 minuten meer aan huishoudelijke taken besteedt dan een man.