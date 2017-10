Meisje (12) ontsnapt aan kidnapping door Roemenen in Sint-Truiden

Een twaalfjarig meisje dat aangesloten is bij de voetbalclub Zepperen-Brustem is dinsdagavond rond 18.50 uur kunnen ontsnappen toen ze naar de training in Brustem fietste.

In de Lenaertstraat werd het meisje op haar fiets plots klemgereden door een zwarte wagen. Het portier achteraan zwaaide open en een man probeerde haar in de wagen te trekken. Het meisje liet zich niet doen, sloeg om zich heen en schopte naar haar belager. Die liet los, waarop het slachtoffer met haar fiets kon wegvluchten.

“Ze is daarop naar de sportclub gerend waar ze haar verhaal deed”, zegt Jean-Pierre Appeltants van de club KVV Zepperen –Brustem. “Ze had opgemerkt dat de wagen van de daders een zwarte nummerplaat had met de letters RO van Roemenië. Haar vader heeft dezelfde avond nog aangifte gedaan bij de politie. Wij hebben als club meteen een mail gestuurd naar alle ouders dat de kinderen niet meer op straat mogen worden afgezet, of daar mogen wachten op hun ouders. Zijn de ouders te laat, dan blijven de kinderen wachten bij de trainer tot ze hun zoon of dochter komen ophalen. De trainer vertrekt ook pas als alle kinderen zijn afgehaald. Wij vragen iedereen ook verdachte voertuigen of personen in de buurt meteen te melden.”