Premier Rajoy noemt speech Puigdemont “onaanvaardbaar”, bijzondere ministerraad in Spanje

De Spaanse premier Mariano Rajoy heeft woensdag een bijzondere ministerraad bijeengeroepen om “zich te beraden over de volgende stappen” in verband met het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum. Dat heeft de Spaanse vicepremier Soraya Sáenz de Santamaría dinsdagavond gezegd.

Sáenz de Santamaría deed de verklaringen van de Catalaanse minister-president Carles Puigdemont dinsdag af als “inacceptabel”. Puigdemont heeft Catalonië in “het hoogste niveau van onzekerheid” gestort met zijn toespraak van iemand die “niet weet waar hij is, waar hij heen gaat of waar hij naartoe wil”. Ze herhaalde ook nogmaals dat het referendum in Catalonië “niet heeft plaatsgevonden”.

Puigdemont hield dinsdag een toespraak voor het Catalaanse parlement. Daarin zei hij dat hij de wil van het Catalaanse volk om een onafhankelijke staat te worden, wil nakomen, maar dat hij de onafhankelijkheid van de regio nog niet zou uitgeroepen.

Hij stelde voor om het resultaat van het referendum van 1 oktober met enkele weken op te schorten en kansen te geven aan verdere dialoog en bemiddeling met de centrale regering in Madrid.