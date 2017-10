Brave huisvader riskeert drie jaar opsluiting voor verkeersinbreuken

Antwerpen - Niet alleen zware jongens belanden jarenlang in de gevangenis, ook hardnekkige wanbetalers van verkeersboetes moeten soms lang de cel in. Zo eiste het openbaar ministerie dinsdag een jaar cel tegen Femih M., een medewerker van de Groendienst die wordt vervolgd voor het bezit van een vervalst rijbewijs en het autorijden, terwijl het recht tot sturen is vervallen.

Femih verscheen aangehouden voor de strafrechter, tot verbazing van die rechter. Echte correctionele veroordelingen heeft de man immers nooit opgelopen, maar de man stapelde zoveel veroordelingen op dat hij uiteindelijk toch in de gevangenis werd opgesloten. Hij betaalde de boetes nooit, waardoor de vervangende gevangenisstraffen werden uitgevoerd. “Mijn cliënt zit ondertussen al een jaar in de gevangenis”, zuchtte zijn advocate Els Gauquie. “Hij moet nog minstens een jaar zitten voor hij in aanmerking komt voor een elektronische enkelband. Nog een jaar extra zou toch wat veel worden.”

“Waarom hebt u dat toch zover laten komen?”, vroeg de rechter bezorgd. “Uw leven was in orde, u hebt al zeven jaar vast werk.”

“Ik had nooit gedacht dat ze me ook echt zouden opsluiten voor die boetes”, zei de man, die vertelde dat zijn vrouw en zes kinderen nu van een OCMW-uitkering moeten rondkomen. Over twee weken hoort hij hoeveel gevangenisstraf er nog bijkomt.