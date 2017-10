Antwerpdocu ‘Take Us Home’ verlengd wegens succes

De documentaire Take Us Home van Luk Wyns over de miraculeuze comeback van voetbalclub Antwerp is opgenomen in de vaste programmatie van Kinepolis Antwerpen.

Oorspronkelijk stond de film maar vier dagen op de planning, maar tijdens de premièreweek kwam Take Us Home meteen binnen op de eerste plaats van de box office bij Kinepolis Antwerpen. Wyns en zijn filmcrew volgden Royal Antwerp F.C. twee jaar lang op de voet. Als bij wonder waren het net deze twee jaren die de voetbalclub opnieuw ‘thuis’ zouden brengen: in eerste klasse.