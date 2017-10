“Eén ziekenhuisnetwerk komt de patiënt alleen maar ten goede”

Antwerpen - De UAntwerpen, de inrichtende macht van het UZA in Edegem, pleit voor één ziekenhuisnetwerk in de ruime regio rond de stad Antwerpen. “Op dit moment tekenen er zich twee netwerken af en dat is niet goed”, vindt Herman Van Goethem, rector van de UAntwerpen en voorzitter van het UZA. “Eén netwerk zou de patiënt alleen maar ten goede komen.”

Wie in de regio rond de stad Antwerpen naar het ziekenhuis moet, komt op dit moment in een ziekenhuis van een van drie groepen terecht. Er is Gasthuiszusters Antwerpen (GZA), met onder andere het Sint-Augustinusziekenhuis ...