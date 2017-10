Deze Turnhoutse basisschool laat leerlingen zelf kiezen wanneer en hoelang ze lunchen

Turnhout - Verschillende scholen maken komaf met de traditionele lunchpauze: samen in de rij aanschuiven, stilzwijgend eten en daarna hup, de speelplaats op. In basisschool Kameleon in Turnhout kiezen de kindjes tussen 6 en 12 jaar zelf wanneer ze eten tijdens de middag, hoelang en met wie.

Zo ging het vroeger in Kameleon: om 12.10u rinkelde de bel en marcheerden de kindjes in rijen naar het toilet en daarna richting refter. Ze speelden met lange tanden en gehuld in stilzwijgen hun boterhammen ...