Sint-Gummarusprocessie trekt door stadscentrum

Lier -

Het is vandaag, woensdag, de feestdag van de Lierse patroonheilige Sint-Gummarus. De ridder, die in 754 heilig verklaard werd, wordt de komende dagen op verschillende manieren gevierd. Zo is er vanavond om 19u in de Sint-Gummaruskerk al een eucharistieviering naar aanleiding van het hoogfeest. In diezelfde kerk vindt deze zaterdag om 16u een zogenoemde evensong plaats, waarbij afwisselend vespers gezongen worden door drie koren: Amaryca, Helicon en het Deense Midvest Pigecor, onder leiding van organist Johan Van den Broeck en met liturgische ­inbreng van Jan Verheyen.