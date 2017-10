Gescheurde trommelvlies na mep

Dessel - Jeroen N. uit Turnhout moest zich voor de rechter in Turnhout verantwoorden omdat hij tijdens een ruzie zijn broer een gescheurd trommelvlies had gemept. Hij riskeert zes maanden cel.

De beklaagde ontkende de feiten niet. De ruzie had plaats in oktober vorig jaar in een woning in Dessel. “Jeroen N. gaf zijn broer een slag in het gezicht. Het slachtoffer hield er een geperforeerde trommelvlies aan over”, zei substituut-procureur Patty Broeckx. “De beklaagde uitte ook bedreigingen en zette het na de schermutseling op een lopen.”

Het Openbaar Ministerie vorderde zes maanden cel en een boete. “Mijn cliënt heeft enorm veel spijt. Hij is ook een tijdlang opgenomen geweest in een instelling”, zei meester Manuel Huygaerts. “De relatie met zijn broer is intussen opperbest.” De rechter velt het vonnis op 7 november.