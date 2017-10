Turnhout - Gunther C. (39) uit Turnhout is veroordeeld tot dertig maanden celstraf, waarvan twintig effectief, voor messteken die hij in 2015 in Turnhout toebracht aan zijn schoonbroer.

Patrick Verschuren (56) uit Turnhout kroop in de nacht van 15 op 16 juni 2015 door het oog van de naald. Het kwam die nacht in zijn appartement in de Collegestraat tot een zware schermutseling met Gunther ...