Balen - Onderzoekers zijn in twee Balense waterlopen aan de slag met een soort elektrisch visnet. De vissen worden even uit het water gehaald, onderzocht en geteld. De Provincie Antwerpen zoekt zo uit of er stroomopwaarts al meer vissen zijn.

In de Grote Nete in Balen waren Sjoerd van Donselaar en Mark Groen van het Nederlandse bedrijf ATKB gisteren al aan de slag met hun elektrisch visnet. De vissen in de rivier worden verdoofd, gevangen ...