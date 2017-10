Jongeren lokken enorme verontwaardiging uit door vuurwerk in kap van meisje te laten ontploffen Video: Facebook

Een amateurvideo uit in de Ierse hoofdstad Dublin zorgt dezer dagen voor veel opschudding in het hele land. Het schokkende filmpje laat namelijk hoe een kerel zonder reden wat vuurwerk in de kap van een meisje gooit. Zij probeert paniekerig weg te lopen, maar kan niet verhinderen dat ze gewond raakt door de ontploffing. Ondertussen laten enkele jongeren het niet na om haar uit te lachen.

De beelden zouden afgelopen weekend opgenomen zijn in Railway Street. Het slachtoffer reageerde reeds op het incident via sociale media. “Dat ben ik in deze video”, zei ze. “Ik heb tweedegraads brandwonden, al mijn haar is aan het uitvallen en ik wacht nog steeds op het moment dat mijn gehoor helemaal terug is.”

Tot voor kort hadden de Ierse politiediensten nog geen klacht binnengekregen over de zaak. Volgens verschillende bronnen is de lokale politie echter wel op de hoogte van het tafereel. “Eens er een klacht wordt ingediend, beschouwen we dit als een aanval en wordt een onderzoek gestart”, klinkt het bij een bron aan Irish Independent.

Ook binnen de lokale politie werd er al gesproken over het gedrag van de jongeren. “Dit is walgelijk”, aldus raadslid Christy Burke, die nu ook een speciale politie-eenheid wil inzetten om dit gedrag tegen te gaan. “Ik ben woedend en geschokt. Ik weet niet hoe ik mijn gevoelens moet uiten na het zien van de beelden. Het kan immers evengoed jouw dochter of zus zijn.”