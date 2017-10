Truckers krijgen elk 25.000 euro na gouden tips: "Een woord is een woord. ’t Is veel geld, maar ik heb het beloofd"

Exact 25.000 euro. Dat bedrag mochten twee truckers gisteren elk in ontvangst nemen van Johan Michielsens, baas van het gelijknamige kranenbedrijf. De ondernemer had een beloning van 50.000 euro uitgeloofd voor wie een waardevolle tip kon geven na de diefstal van drie peperdure kraanwagens in september. “’t Is veel geld, maar belofte maakt schuld”, zegt Michielsens.