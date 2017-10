Nijlen - Bij fitnesscentrum Move To Happiness in Nijlen kunnen vrouwen zich vanaf vandaag meer dan ooit volledig uitleven. Het fitnesscentrum start namelijk als eerste in België met Pink Boxing. Op je gezicht laten slaan, blijkt niet nodig om te kunnen boksen.

Pink Boxing is in Nederland ontstaan. “Daar zijn er al meer dan vijftig vestigingen die deze vorm van boksen voor vrouwen aanbieden. Ook in Portugal is het al bekend”, zegt instructrice Isha ...