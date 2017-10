Ranst - Op de E34 is in de richting van Antwerpen dinsdagavond een bestelwagen uitgebrand.

Toen de bestuurder ter hoogte van Ranst op de E34 reed, merkte hij opeens rook op in zijn cabine. De man zette zijn voertuig meteen op de pechstrook waar het vuur vatte.

In geen tijd stond de bestelwagen in lichterlaaie. Het voertuig brandde helemaal uit. De bestuurder bleef ongedeerd. De rechterrijstrook was om 21.20 uur nog versperd op de E34 in Ranst.