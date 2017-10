Heist-op-den-Berg - De bekende Heistse horecazaak Place 2B heeft een nieuwe uitbater. In november plant Koen Vandezande de zaak te heropenen met een nieuw concept. In afwachting daarvan wordt het pand opgefrist.

In de zomer viel het doek voor Place 2B, nadat de bvba waartoe de zaak behoorde failliet was gegaan. Veilinghuis Jorisco ging op zoek naar een nieuwe uitbater. Die werd inmiddels gevonden in Koen Vandezande. ...