Antwerp toont foto’s van nieuwe tribune, inhuldiging pas tegen KV Mechelen

De werken aan Tribune 1 op de Bosuil zitten reeds in een finale fase, laat Antwerp weten. Weldra zal de volledige tribune wind- en waterdicht zijn. De nieuwe infrastructuur zal echter pas voor het eerst volwaardig in gebruik genomen worden tijdens de thuiswedstrijd tegen KV Mechelen op 25 november, dat is later dan aanvankelijk voorzien.

De club voorziet een ‘testcase’ op zondagmiddag 5 november, tijdens de thuiswedstrijd tegen Charleroi. Daarbij zullen de ordediensten, de media, de stewards, etc. reeds de tribune in gebruik nemen. Dit alles in nauw overleg met de ordediensten.

Afhankelijk van het verkrijgen van de laatste goedkeuringen die nodig zijn voor de volwaardige exploitatie, plant de club om de nieuwe infrastructuur voor het eerst volwaardig in gebruik te nemen tijdens de thuiswedstrijd tegen KV Mechelen op 25 november. De komende twee thuiswedstrijden (tegen Zulte Waregem en Standard) zal het publiek dus nog geen gebruik kunnen maken van Tribune 1, hoewel dat aanvankelijk zo wel was voorzien...

Om u al een idee te geven hoe de nieuwe Tribune 1 er heel binnenkort zal gaan uitzien, loste de club wel al een aantal (virtuele)beelden: van de centrale inkomhal, de kleedkamer, de Diamond Box, de spelerstunnel, de Fan Shop en de eerste verdieping.

Foto: ghelamco

