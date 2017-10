U2 moet wachten voor Messi: optreden in Argentinië uitgesteld tot na cruciale interland

Rockband U2 moet zijn optreden in Buenos Aires dinsdagavond (vannacht Belgische tijd) uitstellen, zodat de Argentijnse voetbalfans eerst de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ecuador kunnen bekijken.

Bono en zijn maats zouden eigenlijk om 21 uur lokale tijd aan hun optreden beginnen, maar het aanvangsuur is uitgesteld naar 22u20 (3u20 Belgische tijd). Voordien kunnen de fans op groot scherm naar het voetbal kijken. Messi en co moeten in Quito aan de bak, op 2.850 meter hoogte.

Argentinië staat momenteel pas zesde met 25 punten, terwijl maar vier landen zich rechtstreeks plaatsen en een vijfde land de barrages in mag. De vicewereldkampioen miste eerder alleen het WK van 1970 in Mexico. Brazilië is al geplaatst met 38 punten, gevolgd door Uruguay met 28 punten, Chili en Colombia met 26 punten, en Peru met 25 punten.

LEES OOK: Messi en zwalpend Argentinië staan voor WK-match van de waarheid: hoe is het zo ver kunnen komen en wat zijn de scenario’s?