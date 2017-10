Toeters en Bellen trakteert kinderen in armoede op verjaardagsfeestje

Mechelen - In het Tivolikasteel in Mechelen is vandaag de vzw Toeters en Bellen voorgesteld. Die vereniging wil voor kinderen uit gezinnen die in armoede leven gratis verjaardagsfeestjes organiseren.

Gezinnen die bij de Mechelse vzw een feestje boeken, doen dat tegen een prijs die vergelijkbaar is met die bij andere aanbieders. "Maar door voor ons te kiezen, dragen de ouders ook bij tot onze missie", zeggen oprichters Veerle De Wael en Inneke Vos.

Vanaf december willen ze starten met hun feestje. Gezinnen die het niet breed hebben, komen bij Toeters en Bellen terecht via het OCMW, het Sociaal Huis of de school. "Ieder kind verdient een leuk verjaardagsfeestje. Alleen is dat door een moeilijke gezinssituatie of armoede niet voor iedereen mogelijk en daar willen wij graag iets aan doen", klinkt het.

Foundation Mechelen 1904 organiseert op vrijdag 20 oktober in Kasteel Tivoli een walking dinner en dansfeest ten voordele van het project. Tickets zijn te koop vanaf 50 euro.

Voor tickets: nail@kasteeltivoli.be, meer info: www.toeters-en-bellen.be