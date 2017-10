Roemeen in cel voor ontfutselen van bankkaart

Westerlo - De aanhouding van een 54-jarige Roemeen is dinsdag door de raadkamer in Turnhout verlengd met een maand. Hij wordt verdacht van diefstal en bendevorming.

Op de parking van het warenhuis Carrefour in Voortkapel (Westerlo) vielen afgelopen woensdag rond 12.30u drie mannen en een vrouw een oudere dame lastig. Een van hen kon de bankkaart van de vrouw bemachtigen.

Daarna ging het viertal lopen, maar de politie kon een van hen later in de buurt oppakken. De Roemeen zit intussen bijna een week in voorarrest. Zijn kompanen zijn spoorloos.