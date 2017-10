Puigdemont: “We hebben niets tegen Spanje, we willen net een betere relatie”

De Catalaanse minister-president Carles Puigdemont houdt een toespraak voor het regionale parlement. Hij praat over de gevolgen van het onafhankelijkheidsreferendum. De premier roept op tot dialoog en wil de spanningen in de regio verminderen. Hij wil een mandaat om de onafhankelijkheid uit te roepen van Catalonië.

Puidgemont vraagt een mandaat om de onafhankelijkheid uit te roepen. “We hebben niets tegen Spanje, we willen net een betere relatie. Onze verstandhouding werkt al jaren niet meer, en is nu onhoudbaar geworden.” Volgens Puidgemont is het nodig de optie van internationale bemiddeling open te houden. Hij zegt dat het conflict kan opgelost worden via onderhandelingen.

De minister-president roept op om de spanningen in Catalonië te verminderen. “We moeten streven naar een de-escalatie van de situatie, en de onvrede niet voeden”, zegt hij. “We maken allemaal deel uit van dezelfde gemeenschap en we moeten samen verder. We zullen het niet altijd eens zijn, maar we hebben al bewezen dat de enige weg vooruit die van vrede en democratie is. En dat vergt dialoog”, aldus Puigdemont.

Puigdemont veroordeelt het politiegeweld tijdens het referendum. Hij legt uit waarom Catalonië voor onafhankelijkheid streeft. “Na de dood van de dictator Franco heeft onze regio meegeholpen om een democratische staat op te bouwen. De Spaanse autoriteiten zagen dat als een eindpunt. Voor ons was dat slechts een tussenstap”, legt Puigdemont uit.

Boycot

De Spaanse zender TVE berichtte dat de radicale CUP, een coalitiepartner in de regering van Puigdemont, de bijeenkomst van het Catalaanse parlement zou boycotten omdat ze niet akkoord gaat met de tekst die de minister-president zou willen voorlezen. Zonder de CUP heeft de Catalaanse regering geen meerderheid meer.

Staat politie klaar om Puigdemont te arresteren?

De woordvoerder van de Spaanse regering heeft de Catalaanse minister-president Carles Puigdemont vanmiddag nog opgeroepen ‘niets onomkeerbaars te ondernemen’. De Spaanse premier Mariano Rajoy heeft al meermaals aangegeven dat hij alleen met Puigdemont wil praten als die zich aan de wet houdt en dus geen onafhankelijkheidsverklaring aflegt.

Het persbureau Bloomberg citeert intussen bronnen die stellen dat de Spaanse politie Guardia Civil klaar staat om Puigdemont onmiddellijk te arresteren als die de Catalaanse onafhankelijkheid uitroept. Leden van de elite-eenheden van de Spaanse politie zouden in Catalonië ontplooid zijn met het oog op het uitvoeren van een raid als de Mossos d’Esquadra de Catalaanse minister-president probeert te beschermen.

Premier Rajoy heeft gesteld alle wettelijke middelen te zullen gebruiken om de afscheiding van Catalonië tegen te houden. Hij sloot daarbij niet uit een beroep te doen op artikel 155 van de Spaanse grondwet, dat erin voorziet de autonomie van Catalonië op te heffen en waarbij de regio weer onder het bestuur van de regering in Madrid terechtkomt.