Mode-ondernemer Michael Arts renoveert verlaten Antwerps kantoorgebouw

Antwerpen -

Hij woonde al in New York, Amsterdam en Parijs en enige tijd geleden streek hij opnieuw neer in zijn thuishaven Antwerpen. Michael Arts is modeondernemer en lanceerde labels zoals Ralph Lauren, Tommy Hilfiger en Calvin Klein op de Europese markt. Maar hij is vooral een man van het onverwachte. Voor zijn nieuwe woon-annex werkplek kocht hij in Antwerpen een verlaten kantoorgebouw uit het naoorlogse modernisme. Acht verdiepingen hoog en ontworpen door architect Léon Stynen.