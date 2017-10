Scoor uw wekelijkse dosis muziek in de Kempen

Muziekliefhebbers komen dit weekend weer ruimschoots aan hun trekken in de Kempense regio. Of u nu de voorkeur geeft aan klassiek, blues, rock of kleinkunst, er is voor elk wat wils. Tien tips op een rij.

1. Spinvis

Wat: Spinvis, dat is nog steeds de Nederlander Erik de Jong. ‘Trein Vuur Dageraad’, het nieuwe album, is verleden en toekomst tegelijkertijd. De vernieuwde band die De Jong rond zich verzamelde, bezigt een uitgebreid instrumentenpallet, van zingende zaag tot trombone. En de samenzang is geen tweemaal dezelfde.

Praktisch: vrijdag 13 oktober om 20.15u in de Warande/de Kuub, Warandestraat 42 in Turnhout

Prijs: 18 euro

2. SomethingEls

Wat: Kan een ontspannend avondje uit met sfeervolle muziek en een lekker drankje jullie bekoren? ‘SomethingEls’ brengt jullie in stemming met haar repertoire van zachte muziek, akoestische pareltjes, easy-listeningsongs en een vleugje pittige rock. Zangeres Els Geerts, afkomstig uit Rijkevorsel, zal ons zeker bekoren met haar warme stem.

Praktisch: vrijdag 13 oktober om 20u in De Singer, Bavelstraat 35 in Rijkevorsel

Prijs: 10 euro

3. Jackobond

Wat: De Vlaamse artieste Jackobond zingt de meest bekende liedjes van haar verre voorgangster Marva. De opbrengst gaat naar VZW Imani Belgium voor haar projecten in Kenia.

Praktisch: vrijdag 13 oktober om 20.15u in ontmoetingscentrum De Djoelen, Steenweg op Mol 3 in Oud-Turnhout

Prijs: 18 euro

4. Muziekdorpconcert

Wat: Arrangeur Luc Van den Eynde kneedde samen met rockgitarist Mauro Pawlowski, trompetvirtuoos Jo Hermans en brassband dirigent Kevin van Giel een reeks van nummers uit het rock, jazz en brassband repertoire tot een verrassend geheel.

Praktisch: woensdag 11 en vrijdag 13 oktober om 20u en zondag 15 oktober om 14.30u in de spiegeltent naast jeugdhuis JeTi, Tielendorp 31 in Tielen (Kasterlee)

Prijs: 15 euro

5. TNT Fest

Wat: De derde editie van het TNT Fest heeft als headliner deze keer The Toy Dolls, ontstaan in 1979 en bekend van hun hit ‘Nelly the elephant’. Verder staan Funeral Dress, Belgian Asociality, Vice Squad, Unite Against Society, Infa-Riot en Raxola geprogrammeerd. Jamie Clarke's Perfect (ex-The Pogues) sluiten af.

Praktisch: zaterdag 14 oktober vanaf 14.30u in zaal De Dreef, Oostakker 1 in Vorselaar

Prijs: ?

6. Bluesnight

Wat: Laurence Jones is een jonge Engelse bluesgod die drie jaar op rij door de British Blues Awards uitgeroepen is tot ‘Young Artist Of The Year’. Ook de Belgische band The BluesBones vielen in de bluesprijzen. Beide artiesten treden aan tijdens deze Bluesnight.

Praktisch: zaterdag 14 oktober om 20.15u in de Warande/de Kuub, Warandestraat 42 in Turnhout

Prijs: 14 euro

7. Only For Deejays

Wat: geen echt concert, maar een heuse beurs waar meer dan 850 m² aan standhouders uit binnen en buitenland zichzelf en hun producten voorstellen. Het aanbod is zeer divers: vinyl, clubs, dj's en producers, evenementorganisatoren, dj-shops, dj- en producing-gear, winkels met uitgaanskledij, magazines en verhuurfirma's en nog zoveel meer.

Praktisch: zondag 15 oktober van 10u tot 18u in Sporcentrum Kwade Plas 1 in Veerle-Laakdal

Prijs: 4 euro