Make-uptrend op de catwalk: eyeliner zoals Amy Winehouse

Tijdens de voorbije modeweken viel er alvast één make-uptrend op: topontwerpers stuurden hun modellen op de catwalk met een dikke lijn, zwarte eyeliner waar ook de betreurde zangeres Amy Winehouse dol op was. Iets om zelf te proberen?

Als er één make-uptrend prominent was op de catwalk, dan was het wel de duistere blik dankzij gitzwarte eyeliner. En die moet niet netjes aangebracht zijn in een fijne lijn: komende lente voorspellen ontwerpers dikke nonchalante lijnen op de bovenste oogleden. En dat is goed nieuws voor wie - ondanks de vele hacks voor de perfecte cateye - niet zo handig is met een make-upkwastje.

Jason Wu en Bella Hadid voor Tommy Hilfiger Foto: Catwalkpictures

Je hoeft niet tot in het voorjaar te wachten om met de hype te experimenteren. Ga gerust al aan de slag met zwarte oogschaduw. Voor het Tom Ford-effect, dat onder meer topmodel Kendall Jenner toonde, ga je best voor schmink met een beetje glitter erin verwerkt voor een mysterieus effect aan de make-up look. Meer tijd sparen in de badkamerspiegel? Dan heeft het Antwerpse merk Mily wat je zoekt. In de collectie zit zelfklevende make-up, waaronder dikke zwarte eyeliner, voor een hippe look in een paar seconden.

Foto: Mily