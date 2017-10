Parkeerticket in Mechelen nu ook via smartphone te betalen

Mechelen - Ook in de stad Mechelen kunnen inwoners en bezoekers nu gebruik maken van de parkeerapp OPnGO. Met die applicatie moeten autobestuurders niet meer naar de parkeerautomaat om een ticketje te kopen.

De OPnGO-app stelt de autobestuurder in staat om:

- zijn parkeerplaats rechtstreeks op straat te betalen via zijn smartphone, zodat hij zich niet meer hoeft te verplaatsen

- zijn parkeertijd met één enkele klik op afstand te verlengen

- zijn digitale facturen te raadplegen

“Loopt de gebruiker dan het risico om een bekeuring te krijgen wanneer hij zijn parkeerplaats met de OPnGO heeft betaald? Helemaal niet, want de parkeerwachter kan alle actieve parkeersessies in real time raadplegen”, legt de stad Mechelen uit.

De applicatie zal gebruikt kunnen worden voor 5.200 betaalde parkeerplaatsen op de openbare weg in de stad. Mechelen wordt de eerste stad in België waar autobestuurders OPnGO kunnen gebruiken op de openbare weg. In het buitenland wordt OPnGO reeds gebruikt in volgende de steden: Dudelange (Luxemburg), Metz en Sarreguemines (Moselle), Ouistreham (Calvados), Vernon (Eure) en Enghien-les-Bains (Val-d’Oise).

“Met de ingebruikname van de parkeermeters met kaartlezers en sms-parkeren, werden de betaalopties voor het parkeren op het openbaar domein de laatste jaren al gevoelig uitgebreid”, vertelt schepen van Mobiliteit Marina De Bie. “Met de uitbreiding van de app van OPnGO naar de parkeerplaatsen op het openbaar domein wordt het gebruiksgemak nog groter.”

Win-win

“De ontwikkeling van nieuwe (betaal)technologieën staat niet stil”, vult schepen van financiën Walter Schroons aan. “Ook ‘OPnGO’ biedt nieuwe mogelijkheden om parkeergelden te betalen. Het speelt in op het gebruiksgemak voor wie in Mechelen wil parkeren. Via eenvoudige handelingen kan men zijn parkeerticket betalen, dit zonder sms-kosten en het brengt ook een aanzienlijke besparing mee voor de stad. We kunnen hier dus spreken van een win-win.”