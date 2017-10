H&M pakt uit met verkleedkleren voor Halloween

In Amerika is het feest al razend populair, maar de laatste jaren wordt Halloween ook in onze contreien vaker gevierd. In griezelige outfits, voor alle duidelijkheid. Om die reden brengt de Zweedse modeketen H&M een collectie verkleedpakken voor volwassenen uit waarin je op 31 oktober lekker kan huiveren.

Nog op zoek naar een outfit voor Halloween, dan stop je nu misschien met zoeken. De modeketen biedt een zwart pak met ‘vleugels’ aan om de vleermuis in jezelf los te laten. Of wat dacht je van een pak met geraamte erop gedrukt en roze bloemen. Tot de collectie behoren ook enkele maskers, waarmee je een outfit naar keuze kunt afwerken. Denk aan een griezelig hazenmasker - hallo, Frank uit Donnie Darko! Mag het iets speelser, dan is de diadeem met konijnenoren en een zwarte erover misschien meer iets voor jou. Prijzen schommelen tussen 7,99 en 24,99 euro.