Turnhout - Gedaan met kopen en hebben. In de Kempen delen, ruilen en lenen we. Want wie duurzaam wil leven, gaat ­samenwerken. Grote en kleine ­Kempense initiatieven tonen de weg. Wie volgt? Vandaag deel 2: samen­huizen. CittA Kempen viel met de deur in huis bij twee cohousinggroepen.

Peter Vervoort (38), Saskia Michielsen (37) en zoontjes Lucas (7) en Xander (5) wonen nu nog in een rijhuis met tuin in het centrum van Turnhout. Over drie jaar hopen ze naar de groene rand van de stad ...